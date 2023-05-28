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Van'da Seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Sandık Başında

Politika Haberleri

Van'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullanma işlemi başladı. Kent genelinde 707 bin 861 seçmen, 2 bin 301 sandıkta oy kullanacak.

VAN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullanma işlemi başladı. Kent genelinde 707 bin 861 seçmen, 2 bin 301 sandıkta oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması tüm ülke genelinde olduğu gibi Van'da da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Okullarda görev yapan sandık kurulu başkan ve üyeleri, zarf ve pusula saydıktan sonra seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Kent genelinde 707 bin 861 seçmen, 2 bin 301 sandıkta 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy kullanacak. Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde rağmen katılımın yüksek olduğu görüldü.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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