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Van'da PKK'ya yönelik operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Politika Haberleri

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yönelik 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 4-10 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Politika

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