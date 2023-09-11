Van'da PKK'ya yönelik operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yönelik 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.