Van'da PKK'ya tepki: 'HDP'nin İsrail'den bir farkı yok'

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. Anne Saliha Mert, HDP'yi İsrail'e benzeterek eleştirdi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan anne Saliha Mert, "HDP'nin İsrail'den bir farkı yok" dedi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert, "Onlar İsrail'in uşakları. İsrail nasıl bebek katiliyse onlar da kendi halkının katili. İsrail Müslümanları öldürüyor, o kendi halkını öldürüyor. HDP, bir katil örgüt. İsrail'den hiçbir farkı yok. Ondan daha kötüdür" dedi.

Bir süre HDP il binası önünde oturan aileler, eylemin ardından dağıldı. - VAN