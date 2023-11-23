Van'da PKK tarafından kaçırılan çocuklar için eylem

Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan anne, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Evlat nöbetindeki anne: "HDP ve PKK ile yüreklerimizle savaşıyoruz"

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 70'inci haftasına girdi

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan anne, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Bizler HDP ve PKK ile yüreklerimizle savaşıyoruz" dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 70 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar; yaz, kış ve hastalık demeden eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Türkiye'nin dört bir tarafından evlat mücadelesi veren annelere destek geldiğini ifade eden Sancar, "Bizim elimizde bir silah yoktur. Bizler HDP ve PKK ile yüreklerimizle savaşıyoruz. Sonsuza kadar evlatlarımızı bekliyoruz ve evlatlarımızı almadan da bu kapıdan ayrılmayacağız. Bu çocukların katili HDP ve PKK'dır. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.