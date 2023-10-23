Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 16-22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Politika