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Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.