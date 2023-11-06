Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı
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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 30 Ekim-05 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Politika