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Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.