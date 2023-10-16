Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 9-15 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Politika