Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahsa yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10-17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 12 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları bünyesinde ise 1 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN