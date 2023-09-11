Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN