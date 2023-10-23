Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika