Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN