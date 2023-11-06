Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. 30 Ekim - 5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Ekim - 5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN