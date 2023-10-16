Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika