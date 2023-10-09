Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-8 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika