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Van'da PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.