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Van'da PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

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Politika Haberleri

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 13 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Politika

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