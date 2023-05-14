Van'da oy verme işlemi başladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Van'da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. 16 partinin kendi parti ve logosuyla seçime gireceği Van'da 706 bin 445 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Toplam 2 bin 294 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. - VAN