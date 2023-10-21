Van'da kadınlar İsrail'in saldırılarına sessiz oturma eylemi yaptı

Van'da toplanan kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Kadınlar, İsrail'i protesto ederek Gazze'ye destek mesajları verdi.

Van'da kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi yaptı.

Yukarı Norşin Cami önünde toplanan kadın ve çocuklar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", " Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı, tekbir getirdi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi adına açıklama yapan İHH Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Doğan, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bir an önce durması için herkesin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin ablukaya alınarak bölgenin toplama kampına çevrildiğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu :

"Yıllardır süren bombalı saldırılarda, sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldılar. Maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail yönetimi, askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı."

Kadınlar, açıklamanın ardından bir süre sessiz oturma eylemi yaparak dağıldı.