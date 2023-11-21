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Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 47 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Van'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

VAN'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram afyon sakızı, 6 bin 984 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında; 47 anne ve anne adayına farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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