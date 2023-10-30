Van'da kaçakçılık operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 23-29 Ekim'de gerçekleştirilen 32 operasyonda, 45 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 2 ecstasy, 14 sentetik ecza, gümrük kaçağı 6 bin 211 sigara, 422 elektronik sigara ve 47 cep telefonu ele geçirildi.