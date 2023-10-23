Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 10 bin bandrolsüz makaron, 8 bin 676 cinsel içerikli malzeme, 1779 paket sigara, 936 cep telefonu, 87 puro, 25 elektronik sigara, 23 patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 10 bin bandrolsüz makaron, 8 bin 676 cinsel içerikli malzeme, 1779 paket sigara, 936 cep telefonu, 87 puro, 25 elektronik sigara, 23 patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.