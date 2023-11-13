Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan şahıslar yakalandı ve çeşitli suçlar aydınlatıldı. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele ekipleri tarafından kadınlara bilgilendirme yapıldı ve atlı devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 6-12 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen uygulamalarda 160 bin 512 şahıs ve 238 bin 401 araç sorgulanmış olup arandığı tespit edilen toplam 48 şahıs yakalanmış olup 12'si tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Van ili genelinde meydana gelen bilişim sistemlerine kullanmak sureti ile dolandırıcılıktan 2, bağ bahçeden hırsızlıktan 2 olaya müdahale ederek 4 olayı aydınlattı. Ayrıca bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında; aile içi şiddetle mücadele ekiplerince 313 kadın vatandaşa 'Kadına El Kalkamaz' projesi ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Atlı Jandarma Takımı tarafından Edremit ilçesi Köşk ve Dilkaya mahalleriyle sahil kesiminde atlı devriye faaliyeti icra edildi" denildi. - VAN