Van'da HDP'ye tepki: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunarak HDP'ye tepki gösterdi.

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Saliha Mert, sekiz yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun HDP'liler tarafından kandırıldığını belirten Mert, "Nasıl İsrail çocukları öldürüyor, bunlar da bizim çocuklarımızı öldürüyor. Çocuklarımızı alıp götürdüler. İsrail, Müslümanları, HDP kendi halkını öldürüyor. HDP'den nefret ediyorum. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

Fevzi Yağmur da 8 sene önce oğlu Kenan Yağmur'un PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlattı.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Yağmur, "Oğlum zalimler tarafından dağ kaçırıldı. Çocuğum Trabzon'da okudu ve imamdı. 8 senedir oğlumun peşindeyim. Huzurumuz kalmadı." diye konuştu.