Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bin 402 paket sigara, 266 adet cep telefonu ve 48 adet elektronik sigara ele geçirildi. Toplam 8 olayda 9 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde bin 402 paket sigara, 266 adet cep telefonu, 48 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay bünyesinde 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN