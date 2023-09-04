Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Organizatör Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 organizatör tutuklandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin saklandığı 3 metruk bina yıktırıldı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 8 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 5 operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 3 metruk bina yıktırılmıştır" denildi. - VAN