Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN