Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı

Van'da polisin düzenlediği operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 4 organizatör tutuklanırken, 11 metruk ev yıkıldı.

VAN'da, polisin göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı. Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de yıkıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik, 4-10 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Eminyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de polis nezaretinde iş makineleriyle yıkıldı.