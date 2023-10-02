Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 26 tutuklu

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından Eylül ayında göçmen kaçakçılarına yönelik düzenledikleri 14 ayrı operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde "Göçmen

Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan 14 ayrı operasyonda; 41 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 26 organizatör tutuklanmıştır" denildi.