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Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 9 Tutuklama

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Politika Haberleri
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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