Haberler ›› Politika ›› Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 6 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 6 Tutuklama

Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 organizatör şüphelisinden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.