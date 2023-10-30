Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 6 Tutuklama
Politika Haberleri
Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 organizatör şüphelisinden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.
VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 organizatör şüphelisinden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 23-26 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 organizater şüphelisi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.(DHA)