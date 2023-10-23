Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca iki araca el konuldu.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda iki araca el konuldu.