Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 20 tutuklama

Van'da Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da ekim ayında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de düzenlenen 15 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 53 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.