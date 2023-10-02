Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 97 Şüpheli Tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 97'si tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalanırken, birçok suç aleti ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 97'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 163 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 492 yıl hapis cezası bulunan 97'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde ise 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza verildi.

Operasyonlarda, çalıntı 4 otomobil, minibüs, 4 motosiklet, 2 bisiklet, cep telefonu, 7 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 71 fişek, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 4 tüfek, 32 tüfek fişeği, muşta, 2 bıçak, 150 litre kaçak akaryakıt, 1207 paket kaçak sigara, 155 tombala kağıdı, televizyon, modem, kamera, elektronik cihazlar ele geçirildi.