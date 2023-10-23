Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 20 yıl hapis cezası bulunan 9'u, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, 2 tüfek, 4 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı tabanca, 24 pompalı tüfek kartuşu, 37 fişek, 23 kurusıkı tabanca fişeği, şarjör, cep telefonu, televizyon, bıçak, muşta ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.