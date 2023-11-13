Haberler ›› Politika ›› Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara ve diğer malzemeler ele geçirildi.