Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 16 yıl hapis cezası bulunan 15'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 34 tüfek kartuşu, 10 fişek, çalıntı bilgisayar, monitör, 3 cep telefonu, 10 gümrük kaçağı cep telefonu, 319 paket kaçak sigara, 6 takım kopya düzeneği ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.