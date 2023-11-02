Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 115 Şüpheli Tutuklandı
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Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 234 şüpheliden 115'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli suçlara karışan şüphelilerden birçok malzeme ele geçirildi.
Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 234 şüpheliden 115'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 234 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 187 yıl hapis cezası bulunan 115'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, çalıntı 3 motosiklet, 6 cep telefonu, televizyon, bilezik, yarım altın, çeyrek altın, küpe, 2 altın kaplama kol saati, bisiklet, 39 su saati, uzun namlulu tüfek, 9 tabanca, 38 fişek, 5 tüfek, 34 tüfek kartuşu, 6 kurusıkı silah, şarjör, 93 kurusıkı tabanca fişeği, 110 paket bandrolsüz sigara, 96 gümrük kaçağı cep telefonu, 1072 rulet tilt, langırt ve oyun makineleri, 298 tombala kartı, 3 tombala makinası, kamera düzenekleri, modem ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.