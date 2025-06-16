Van'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Van'da, Filistin'e Destek Platformu, Gazze'de uygulanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla küresel bir yürüyüş düzenledi.

Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, tekbir ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Van Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Hayati Beyde, tarihte en fazla bombanın atıldığı Gazze'nin dünya tarihinin en büyük zalimlerine karşı direnişe devam ettiğine dikkat çekti. Beyde, "Bu direniş insanlıktan nasibi olan vicdanları yavaşta olsa, geçte olsa harekete geçirirken zalimlerin ve işbirlikçilerinin yıkılışını hızlandırıyor. Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hayranlıkla selamlıyoruz. Yazık ki bu konuda çok eksiğimiz var ve ağıtlar eksiğimizi gidermiyor. Yapabileceğimiz çok şey var. Yeter ki yapabilme çabamız istikrarlı ve daim olsun. Bu yapabilme çabasının güzel örneklerinden biri şüphesiz ki, "Cezayir'den Fas'a, Tunus'tan Moritanya'ya, Kuzey Afrika'nın dört bir yanından yola çıkan yüzlerce araç, Sumud Konvoyu ile Gazze'ye nefes olma kararlılığıyla Refah Sınır Kapısı'na doğru ilerlemek için yola çıktı" dedi.

"İsrail ve onu koruyan Mısır gibi rejimlerin yıkılması gerekiyor"

Siyonist İsrail'in yanı sıra kendilerini onu korumaya adayan Mısır gibi rejimlerin de yıkılması gerektiğini vurgulayan Beyde, "Türkiye dahil 57 ülkeden içinde parlamenterlerin de bulunduğu vicdanlı insanlar ablukayı yarmak için bugüne kadar ki en anlamlı girişimde bulundular. Son iki gündür şahit olduklarımız en az İsrail kadar varlıklarını İsrail'i korumaya adayan Mısır gibi rejimlerin de yıkılması gerektiğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılarını da kınayan Beyde, "Bilinsin ki vicdan intifadası başarıya ulaşacak, insanlık onuru siyonizmi yenecektir. Siyonist barbarlık ve emperyalist himaye karşısında ümmet olalım. Coğrafyamız, İslam ümmetinin parçalanmış, kanayan bedenini andırıyor. Bir yanı sarılması mümkün olmayan yaralarıyla Suriye, bir yanı unutulmuş ve yok sayılmış Doğu Türkistan, bir yanı acılar içinde kıvranan Irak, bir yanı ise acılarını içine gömen Afganistan ve bir yanı ise dünyanın gözleri önünde vahşice kuşatılan, işgal edilen, kadın-çocuk demeden topluca katledilen Gazze. Şimdi ise emperyalistlerin doğrudan desteği ve himayesiyle siyonist barbarlığın hedefi haline getirilen İran. İsrail'in son dönemde İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, siyonist terör örgütünün pervasızlığını ve küstahlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Elbette İran'ın Suriye ve Orta Doğu'da mezhep refleksiyle hareket eden, çoğu zaman da yanlış ittifaklar ve politikalarla bölgede ciddi gerilimlere yol açan tavrı eleştirilebilir. Ancak bütün bunlar, İsrail'in işlediği barbarca saldırganlığın haklı ya da meşru gösterilmesine asla vesile olamaz. İsrail, Şii ya da Sünni ayrımı yapmaksızın, Müslümanlara ve kendisi için tehdit olarak gördüğü tüm unsurlara karşı işgalci, saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

Saldırıların hedefinin sadece İran olmadığına vurgu yapan Beyde, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in bu pervasız saldırganlığının temelinde yalnızca kendi sapkın ideolojisi değil, aynı zamanda emperyalist efendilerinin sağladığı açık çek ve koruma şemsiyesi vardır. Başta Amerika olmak üzere, batılı emperyalist devletler, bölgemizin kaynaklarını ve siyasi dengelerini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek adına İsrail'i bölgenin jandarması haline getirmiştir. Bu saldırıların hedefi sadece İran değildir. Bütün bir Orta Doğu, bütün bir ümmet bu tehdit sarmalının içindedir. Bugün Gazze'de sergilenen katliama ses çıkarmayanların, İsrail'in İran'a dönük saldırganlığını da meşru görmeleri sürpriz değildir. Çünkü İsrail'in saldırgan politikaları birbirinden bağımsız değil, bilakis aynı planın farklı halkalarıdır. Gazze'de dökülen kan durdurulmadıkça, İsrail hesap sorulmaz bir fail olarak bırakıldıkça, saldırılar genişleyecek, coğrafyamızın her bir köşesi yeni tehditlerin, yeni işgallerin sahnesi haline gelecektir. İslam ümmeti artık görmek zorundadır ki, İsrail sadece Filistin'e, Gazze'ye, İran'a değil, topyekün ümmete düşmandır. Bu vesileyle Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak bir kez daha haykırıyoruz: İsrail terör örgütünü ve onun ipini elinde tutan emperyalist Amerika'yı lanetliyoruz." - VAN