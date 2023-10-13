VAN'da Filistin'e Destek Açıklaması

VAN'da cuma namazı çıkışında bir grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak Filistin'e destek açıklaması yaptı. HÜDA-PAR organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar Filistin'e destek pankartları taşıdı ve tekbir getirdi.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) organizasyonuyla cuma namazı çıkışında, merkez Ulu Cami önünde, Filistin'e destek açıklaması yapıldı. Burada toplananlar, ellerinde 'Katil İsrail, Filistin'den defol', 'Zulme karşı direneceğiz' yazılı pankart taşıyıp, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Kalabalık adına açıklamayı yapan HÜDA-PAR İpekyolu İlçe Başkanı Bedri Bor, Filistinlilerin bağrından çıkan Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunu desteklediklerini belirterek, "Siyonist işgalci çetelerin burunlarını yere sürten, korkaklıklarını bir kez daha ortaya çıkaran Filistinli mücahitlere sahip çıkın. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Ama İslam alemi sessiz, dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumda" dedi.

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua eden grup dağılırken, sık sık tekbir getirildi. Bu arada dua eden bazı vatandaşlar, gözyaşı döktü.