Van'da Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı

Vanlı gençler, Gazze direnişine destek ve İsrail saldırılarını protesto etmek için bir binaya İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı.

Van'da bir binaya Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı

VAN - Vanlı gençler, Gazze direnişine destek ve İsrail saldırılarını protesto etmek için bir binaya İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posterini astı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı mücadele veren Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, direnişin sembolü haline geldi. Ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Van'da da Gazze saldırılarını kınamak isteyen gençler, kentin en işlek caddelerinden biri olan Ferit Melen Caddesi üzerinde yer alan bir binaya Ebu Ubeyde'nin posterini astı.

Posterde, "Biz yardımı ancak Allah'tan isteriz. O da kimi layık görürse onu vesile kılar. Zulme sessiz kalan bilsin ki, Allah onu bu zafere layık görmemiştir" ifadeleri yer aldı.