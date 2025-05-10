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Van'da CHP Mitingine Düşük Katılım

Van'da CHP Mitingine Düşük Katılım
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği mitingde katılımın beklenenin çok altında kalması dikkat çekti. Boş alanların göze çarptığı etkinlikte çevre illerden getirilen partililer de durumu telafi edemedi.

Van'da CHP mitingine katılım düşük kaldı

VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın düşük olması dikkat çekti.

Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde boş alanlar göze çarparken, çevre illerden getirilen partililer de düşük katılımı telafi edemedi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Doğu Anadolu'daki çalışmalarına hız verirken, Van'daki miting beklentilerin altında kaldı. Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde yapılan mitinglere kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar mitingi uzaktan izlemekle yetindi.

Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise ilgisiz kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Politika
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