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Van'da CHP Lideri Özgür Özel'e Pankartlı Protesto

Van'da CHP Lideri Özgür Özel'e Pankartlı Protesto
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği miting sırasında protestocular, pankartlarla Özel'e tepki gösterdi. Protesto sırasında pankartlar CHP otobüsünün ön camına asıldı.

Van'da CHP Lideri Özgür Özel'e pankartlı protesto

VAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırının ardından, Van'da dikkat çeken bir protesto gerçekleşti.

CHP Lideri Özel, bugün partisinin Van Kent Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak üzere kentte geldi. Genel Başkan Özel'in kentteki programı kapsamında Maraş Caddesi'nden geçtiği sırada bir grup protestocu, ellerindeki pankartları açarak tepki gösterdi. Üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı pankartlarla Özel'i protesto eden grup, daha sonra pankartları CHP otobüsünün ön camına astı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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