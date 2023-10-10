Van'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü özel ekip oluşturarak olayı aydınlatmak için çalışmalar yaptı ve şüphelileri yakaladı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi, 16 Eylül'de D.Ö'nün öldürülmesine ilişkin olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturdu.

Zanlıların yakalanması için çalışmalara başlayan ekip, 560 saatlik kamera kaydını inceledi, yaklaşık 100 kişi ile yüz yüze görüşme yaptı.

Araştırmalar sonucu cinayetin faili oldukları tespit edilen 4 şüpheli, dün 4 ikamet ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.