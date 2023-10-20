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Van'da 54 göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü kadın ve 5'i çocuk olmak üzere toplam 54 göçmen yakalanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.