Van'da 4 organizatör tutuklandı, 11 metruk yapı yıkıldı

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4 organizatör tutuklandı ve 11 metruk yapı yıkıldı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele devam ediyor.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 organizatör tutuklanırken, 11 metruk yapı ise yıktırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 5 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 11 metruk bina yıkılmıştır" denildi. - VAN