Van'da 2 organizatör tutuklandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Van'da düzenlenen operasyonlarda düzensiz göçmenler yakalanırken, 2 organizatör de tutuklandı.
Van'da düzenlenen operasyonlarda düzensiz göçmenler yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika