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Van'da 2. olmasına rağmen başkanlığa seçilen Abdullah Arvas'a ailesinden tepki

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Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçimlerde yüzde 55,48 oyla birinci olması sonrasında Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu Zeydan'ın "seçilmemiş" olması yönünde karar verdi. Başkanlık AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a geçerken Arvas'a aile mensubu Mehmet Sacit Arvasi'den tepki geldi.

ARVAS'IN KAYYIM SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Mehmet Sacit Arvas, Abdulahat Arvas'ın "Asla niyetim ikinci seçilip kayyım olarak atanmak, kayyım olmak değil. Ben bu kentte kayyım olmak istemiyorum. Başkan olarak seçilip sorunları çözmek istiyorum." sözlerini hatırlatarak "Sen utanmıyor musun? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın?" diye sordu.

"BEN KAYYIM OLMAYACAĞIM DİYEMEZ MİYDİN?"

"700 yıldan fazladır Kürtlerle beraber yaşıyoruz." diyen Arvas, "Hiç kimse bize Kürtlerin saygı gösterdiği kadar sahip çıkmadı." diyerek Abdulahat Arvas'la ilgili "Maalesef Arvas ailesinin bir ferdidir." ifadelerini kullandı. Mehmet Sacit Arvas'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sen utanmıyor musun? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın? Gerçi onuru olan haysiyeti olan, ağrı olan utanılacak bir şey yaptığı zaman insanların yüzüne bakmaz ama bu AKP münafıklığı sende bunların hepsini kaldırdı. Kürtlerin bir böcek, bir sinek muamelesi görmüş olduğu yerde sen buna alet oluyorsun.

Sen de şunu söyleyebilecek bir yürek yok muydu, şunu diyemez miydin? Burada söylediğin gibi 'Ben kayyım olmayacağım, ben benim önüme konulmuş olan bu yalı yalamayacağım.' diyemez miydin?

"KÜRTLERİN İTİRAZ EDECEĞİNİ BİLİYORDUN"

Sen Kürtlerin arasında nasıl dolaşacaksın? Kürtlerin buna itiraz edeceğini biliyordun. İtiraz ettiği zaman bu adam asker yığacak. Sen Kürtlerin kanının dökülmesi üzerine nasıl sessiz kalırsın? Kürtler buna sessiz kalsalar, Kürtlerin bütün yerlerine kayyım atayacaklar.

"AŞAĞILIK KUMPASIN İÇİNDE NASIL YER ALDIN?"

Sen bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık kumpasın içerisinde nasıl yer aldın? Senden utanıyorum. Millet iradesin sahip çıkmak mecburiyetinde. Bu kanın her damlası senin elindedir. Bu alçaklığa alet olmayacaktınız. Kürtlerin arasında nasıl dolaşacaksın? Ama sen dolaşırsın. Sende onur yok. Sende vicdan yok. Varsa yoksa para ve makam. Yazıklar olsun sana."

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Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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