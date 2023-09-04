Van'da 19 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele bünyesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 20 yıl hapis cezası bulunan 26 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu bünyesinde 1 adet silah, 12 adet fişek, 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 1 adet ruhsatsız silah, 14 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 5 aranan şahıs yakalanmış. 1 adet buluntu silah ele geçirilmiştir" denildi. - VAN