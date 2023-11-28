Van'da 114 düzensiz göçmen yakalandı, 13 organizatör hakkında işlem yapıldı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 114 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20-26 Kasım'da düzenlenen 25 operasyonda 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.