Van Büyükşehir Belediyesinden bayram boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, arefe ve Kurban Bayramı'nda toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Meclis tarafından alınan karar gereği, büyükşehir belediyesine ait otobüsler 8 Temmuz Cuma günü saat 20.00'den 12 Temmuz saat 00.00'a kadar (5 gün) vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ise bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm Van halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika