Van Büyükşehir Belediyesi Kış Dönemi Çalışmalarını Değerlendirdi

Van Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında vatandaşların aksaklık yaşamaması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, karla mücadele tedbirleri ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Van Büyükşehir Belediyesinde kış döneminde vatandaşların aksaklık yaşamaması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan Başkanlığında yapılan toplantıya, kurum amirleri, ilgili daire başkanları ve ilçe belediyelerinin yetkilileri katıldı.

Kış aylarında karla mücadele konusunda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.