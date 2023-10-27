Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan programda Filistin için dua edilirken, İsrail'in zulmü ise kınandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Filistin için dua etti

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan programda Filistin için dua edilirken, İsrail'in zulmü ise kınandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Filistin halkına yapılan zulmün durması için dua programı düzenledi. Programda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, İsrail tarafından yapılan saldırılarda çocuk, kadın ve yaşlıların hayatını kaybettiğini söyleyerek, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve bir an önce katliamlarını durdurması gerektiğini belirtti.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin halkı için dua edildi. - VAN